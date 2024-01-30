МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Страны БРИКС в этом году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. Путин обещал сделать все, чтобы Египет встроился в БРИКС

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

"Мы собираемся выходить с насыщенной повесткой. Но при этом, конечно, придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, которые предложили наши партнеры в предыдущие годы. Среди них я выделю четыре ключевых", — ответила Набиуллина на вопрос, какие приоритеты и цели центральные банки БРИКС будут решать в этом году.

"Первое — это развитие платежной сферы. У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах", — отметила глава ЦБ.

Также регуляторы уделят внимание развитию финансовых технологий. "Мы хотим обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации. Эта тема очень практична — она позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС", — добавила она. Еще одна тема в их повестке — кибербезопасность в финансовой сфере. По словам Набиуллиной, ЦБ хочет хочет предложить партнерам провести трансграничные киберучения.

"Четвертое — это повестка устойчивого развития и адаптация экономик к климатическим изменениям. Страны БРИКС этим очень интересуются, и тему эту мы хотим активно продвигать. В частности, хотим обсудить с коллегами, как можно интегрировать климатические риски в финансовое регулирование, как развивать стандарты для зеленых и адаптационных облигаций", — заключила глава ЦБ.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник в 11.00 мск.