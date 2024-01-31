МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России отметил интерес иностранцев к обмену замороженными активами с российскими инвесторами, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. В Бельгии испугались конфискации российских активов

Чиновница выступила на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

"Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов, придут ли они, насколько активно они будут участвовать", — сказала она.

По словам Шишлянниковой, российская сторона ожидает положительного исхода по этому вопросу. Она пояснила, что достаточно большую сумму мелких инвестиций в совокупности высвободят из-под блокировки и вернут на финансовый рынок. В Германии оценили стоимость замороженных в стране российских активов

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

В декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона россиян смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена замороженными активами. В организации самого обмена участвовать будет не государство, а сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.