МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Денег на счетах типа "С" иностранных инвесторов, возможно, будет недостаточно для того, чтобы полностью покрыть объем замороженных активов россиян, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в кулуарах конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире". В Германии оценили стоимость замороженных в стране российских активов

Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Сделки будут заключаться путем проведения торгов, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей. Замминистра финансов Иван Чебесков на минувшей неделе говорил, что Минфин пытается максимально ускорить запуск такого обмена.

С учетом ценных бумаг на счетах типа "С" гораздо больше активов, но в рамках обмена речь идет только о денежных средствах, отметила Шишлянникова.

"Иностранные активы наших инвесторов заблокированы и будут выкупаться за денежные средства, и это только счета типа "С" банковские. На банковские счета типа "С" поступали деньги, доходы от активов, которые на других счетах. Поэтому денег на счетах типа "С", наверное, недостаточно для того, чтобы полностью перекрыть эту историю", — сказала Шишлянникова.

Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составлял 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа "С". Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа "С".