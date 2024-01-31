МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Общий объем поступлений в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний превзошел ожидания и составил 318,8 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. В Минфине назвали неожиданных плательщиков налога на сверхприбыль

"Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для реализации государственных программ, в том числе для поддержки бизнеса и социальной сферы", — говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что введение этого налога было разовой мерой, его повторное взимание не планируется.

"Напомним, что эффективная ставка налога при уплате с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительного платежа снижается до 5%. Фактический объем поступлений по налогу превзошел ожидаемый уровень в 300 миллиардов рублей. Налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется", — отмечает Минфин.

В частности, по данным министерства, объем зачислений по итогам 2023 года составил 315,5 миллиарда рублей, за 2024 год — 3,3 миллиарда рублей. Налог подлежал уплате только крупными компаниями, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала 1 миллиард рублей. Срок уплаты налога — не позднее 28 января 2024 года, ставка по нему равна 10% от суммы указанного превышения.