МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Переводы из России в соседние страны в 2023 году сократились после рекордного роста годом ранее, пишет РБК.

По данным издания, денежные переводы россиян в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию снизились в 2023 году на 12% до 7,7 миллиарда долларов. Сокращение объемов переводимых денежных средств началось во втором квартале 2023 года.

Лидером среди этих четырех стран стала Армения, в эту страну российские граждане направили 3,6 миллиарда долларов (рост 15% к уровню 2022 года), следом идет Киргизия — 2,3 миллиарда долларов (снижение 17%). Далее Грузия — 1,5 миллиарда (снижение 26%) и замыкает четверку Казахстан — 0,23 миллиарда долларов (снижение 69%).

Весной 2022 года после начала спецоперации платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России, выпущенные карты перестали работать за рубежом. Банки соседних стран предлагали простые условия открытия банковских счетов и выпуска карт.

Снижение объемов также связывают с техническими трудностями. Так, с мая 2023 года в Казахстане стало сложнее открыть банковский счет. Под американские санкции попала компания "Юнистрим", активно задействованная в совершении трансграничных переводов.