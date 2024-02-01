МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Государственный долг США достиг рекордных 34 триллионов долларов, что на четыре триллиона больше, чем год назад. На каждого американца приходится почти 100 тысяч долларов госдолга, что пугает конгрессменов, пишет обозреватель агентства РИА Новости. Названы страны, лидирующие по темпу сокращения вложений в госдолг США

Ранее министр финансов Джанет Йеллен назвала эту цифру пугающей, однако она уверена, что ситуация все еще под контролем. Глава транснационального банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, напротив, предрекает катастрофу. По его мнению, Соединенные Штаты неуклонно приближаются к "обрыву". "До него еще около десяти лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час", — отмечал он в эфире телеканала Fox News.

В статье отмечается, что на данный момент американской стороне доступны две опции: сократить расходы или нарастить займы. С учетом того, что представители Демократической партии не разрешили урезать финансирование социальной сферы и военных конфликтов, закредитованность продолжает увеличиваться.

По данным издания, США продолжают привлекать средства, так как американские гособлигации до сих пор считаются высоконадежными. Однако, наращивание госдолга может привести к ряду негативных последствий, таких как инфляция, которая оплачивается за счет иностранных держателей долларов.

Согласно заявлению главного аналитика "Банки.ру" Богдана Зварича, если у Вашингтона возникнут проблемы с обслуживанием за счет высокой доли расчетов в долларах в рамках мировой торговли, вырастут риски по множеству других инструментов, что негативно скажется на кредитовании по всему миру. В дальнейшем это может спровоцировать замедление или даже сокращение мировой экономики.

Автор публикации отметил, что США могут реструктурировать долг, заменить текущие облигации на новые и сократить выплаты за счет списания долга "неугодных стран", однако такое развитие событий маловероятно в ближайшем будущем.