МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В России усилилось зарплатное расслоение в секторе IT, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков. Названа наиболее востребованная специализация среди работников IT-отрасли

По данным издания, во второй половине 2023 года предлагаемые зарплаты для позиций "продуктовый аналитик" и "руководитель отдела аналитики" на рынке труда снизились на 24 процента и 6 процентов соответственно. Согласно данным HeadHunter, снижение зарплат наблюдается преимущественно в тех вакансиях, на которые претендуют соискатели без опыта работы.

В компании "Хабр Карьера" также отметили, что во второй половине 2023 года сумма среднего оклада в отрсли снизилась на 15 процентов до 141 тысячи рублей. Расслоение обусловлено перенасыщением рынка молодыми специалистами, которые в первую очередь ищут опыт работы, а не высокую зарплату, заявил продакт-менеджер "Хабр Карьеры" Артем Зыза.

Сообщается, что средний доход разработчиков игр во втором полугодии 2023 года снизился на 28 процентов по отношению к первому полугодию, до 128 тысяч рублей. По оценкам HeadHunter, зарплата гейм-дизайнеров за год уменьшилась на 13 процентов, до 75 тысяч рублей, заключили в издании.