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2024
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В России усилилось зарплатное расслоение в IT-отрасли
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В России усилилось зарплатное расслоение в секторе IT, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков. По данным издания, во второй половине 2023 года предлагаемые... ПРАЙМ, 01.02.2024
финансы, новости, россия, зарплаты, it
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В России усилилось зарплатное расслоение в секторе IT, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков.
По данным издания, во второй половине 2023 года предлагаемые зарплаты для позиций "продуктовый аналитик" и "руководитель отдела аналитики" на рынке труда снизились на 24 процента и 6 процентов соответственно. Согласно данным HeadHunter, снижение зарплат наблюдается преимущественно в тех вакансиях, на которые претендуют соискатели без опыта работы.
В компании "Хабр Карьера" также отметили, что во второй половине 2023 года сумма среднего оклада в отрсли снизилась на 15 процентов до 141 тысячи рублей. Расслоение обусловлено перенасыщением рынка молодыми специалистами, которые в первую очередь ищут опыт работы, а не высокую зарплату, заявил продакт-менеджер "Хабр Карьеры" Артем Зыза.
Сообщается, что средний доход разработчиков игр во втором полугодии 2023 года снизился на 28 процентов по отношению к первому полугодию, до 128 тысяч рублей. По оценкам HeadHunter, зарплата гейм-дизайнеров за год уменьшилась на 13 процентов, до 75 тысяч рублей, заключили в издании.