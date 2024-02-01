НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — ПРАЙМ. Иностранные портфельные инвесторы в январе вывели активы из Индии на сумму 3,4 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за прошедшие 12 месяцев, пишет издание Business Standard. Индия возглавила топ-25 стран по оборонному экспорту, пишут СМИ

"Иностранные портфельные инвесторы в январе этого года продали акций на сумму 3,4 миллиарда долларов — самый высокий показатель за 12 месяцев", — говорится в статье.

Основными причинами оттока стали разочаровывающие результаты нескольких компаний с большим количеством иностранных прямых инвестиций, рост доходности облигаций США и геополитическая неопределенность, пишет издание. По его информации, на отток активов повлияли квартальные доходы таких компаний, как HDFC Bank, Hindustan Unilever и Bajaj Finance, где иностранные прямые инвестиции имеют значительную долю риска. Опасения по поводу роста кредитов HDFC Bank и чистой процентной маржи привели к 15-процентному падению акций этого крупнейшего кредитора частного сектора Индии.

Издание пишет, что повышение доходности казначейских облигаций США также оказало давление на настроения инвесторов и вызвало опасения по поводу того, будет ли Федеральная резервная система снижать процентные ставки. После стабилизации на уровне 3,86% в декабре 2023 года доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,2%, что привело к переоценке рискованных активов.

"Институциональные инвестиционные компании, вероятно, берут деньги с таких рынков, как Индия, чтобы инвестировать в Китай. Это дешевый рынок. Банковский сектор представил не такие хорошие показатели", — приводятся в статье слова директора компании Avendus Capital Public Markets Alternate Strategies Эндрю Холланда.

По мнению аналитиков, в дальнейшем на потоки иностранных инвестиций будут влиять бюджет Индии, траектория процентных ставок в развитых странах, а также состояние китайской экономики. Индия ожидает, что ее экономика вырастет на 7,3% в 2023-2024 финансовом году, что является самым высоким показателем среди всех крупнейших мировых экономик. Иностранные инвесторы сделали большие ставки на Индию с тех пор, как премьер-министр Нарендра Моди пришел к власти в 2014 году, при этом такие компании, как Apple, Samsung, Kia и Airbus расширяют свою деятельность на территории Индии.