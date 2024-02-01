МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. The Guardian: в Великобритании нашли еще один источник средств для Украины

"На этом заседании… большинство в комитете проголосовали за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%", — говорится в сообщении Банка Англии.

Регулятор понизил прогноз по инфляции в Великобритании на текущий год до 2,75% с ранее ожидавшихся 3,25%.

При этом ожидания по инфляции на 2025 год повышены до 2,5% с 2%. На 2026 год прогноз также повышен — до 2% с 1,5%.

Банк Англии также уточнил оценку инфляции в Великобритании за 2023 год. По итогам прошлого года рост потребительских цен в стране составил 4,25%, а не 4,75%, как сообщал регулятор ранее.

Прогноз по ВВП Великобритании на текущий год повышен до роста на 0,25% по сравнению с нулевой динамикой, ожидавшейся в ноябре, следует из доклада регулятора.

Прогноз на 2025 год также был улучшен — до 0,75% с 0,25% ранее, а в 2026 году ЦБ ожидает роста британской экономики уже на 1% вместо ожидавшихся в ноябре 0,75%.

Рост экономики в 2023 году, по оценке Банка Англии, составил 0,25%, что ниже предыдущего прогноза в 0,5%.