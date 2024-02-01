2024-02-01T16:08:52+03:00
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2024-02-01T16:08:52+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240201/842960250.html
Международные резервы России выросли до 587,8 миллиарда долларов
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Международные резервы РФ с 19 по 26 января выросли на 0,2% и составили 587,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец... ПРАЙМ, 01.02.2024
финансы, новости, международные резервы рф, цб, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 января выросли на 0,2% и составили 587,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 января 2024 года составили 587,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,1 миллиарда долларов США, или на 0,2%. Эффект от положительной переоценки за этот период превзошел объем операций по продаже иностранной валюты, проводимых Банком России в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.