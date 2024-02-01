МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 января выросли на 0,2% и составили 587,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. ЦБ продал рекордный в 2024 году объем юаней по валютному свопу

"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 января 2024 года составили 587,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,1 миллиарда долларов США, или на 0,2%. Эффект от положительной переоценки за этот период превзошел объем операций по продаже иностранной валюты, проводимых Банком России в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.