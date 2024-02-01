МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Свыше триллиона ценных бумаг, приобретенных по неподтвержденных доходов, изъяли у чиновников в 2023 году, заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов. Приставы готовы взыскивать криптовалюту с должников

Он рассказал в беседе с журналистами, что ФССП активно исполняет решения судов по изъятию коррупционного имущества.

"В 2023 году нами изъято более 1 триллиона ценных бумаг и 10 тысяч объектов коррупционного имущества", — подчеркнул Аристов.

генеральная прокуратура сообщала в октябре прошлого года, что у российских чиновников изъяли в прошлом году незаконно полученного имущества более чем на 130 миллиардов рублей, в 2022 году — свыше 250 миллиардов рублей.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также уполномоченный на ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и на осуществление федерального государственного контроля за деятельностью указанных юридических лиц, включенных в государственный реестр.