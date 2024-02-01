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2024
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Орбан получил гарантии, что средства Венгрии не направят Украине
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. Венгрия получила гарантии от Евросоюза, что ее замороженные средства не пойдут на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Ранее лидеры ЕС одобрили выделение Украине... ПРАЙМ, 01.02.2024
финансы, новости, венгрия, украина, ес, виктор орбан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 1 фев — ПРАЙМ. Венгрия получила гарантии от Евросоюза, что ее замороженные средства не пойдут на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Ранее лидеры ЕС одобрили выделение Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.
"Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине", — написал Орбан в соцсетях.
Еврокомиссия в середине 2022 года заморозила около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Блокировка средств произошла в рамках механизма обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".