БУДАПЕШТ, 1 фев — ПРАЙМ. Венгрия получила гарантии от Евросоюза, что ее замороженные средства не пойдут на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Guardian: Орбан остался ни с чем после одобрения помощи Украине

Ранее лидеры ЕС одобрили выделение Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

"Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине", — написал Орбан в соцсетях.

Еврокомиссия в середине 2022 года заморозила около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Блокировка средств произошла в рамках механизма обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".