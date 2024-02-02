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Минфин проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда
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Министерство финансов РФ 5 марта проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00... ПРАЙМ, 02.02.2024
финансы, новости, россия, госфонд, изумруд, минфин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ 5 марта проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00 минут 5 марта 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продавцом бриллиантов из Госфонда выступает федеральное казенное учреждение "Гохран России".
Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 1000 рублей (без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.