МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ 5 марта проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда, говорится в сообщении министерства. De Beers снизила цены на алмазы из-за низкого спроса

"Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00 минут 5 марта 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавцом бриллиантов из Госфонда выступает федеральное казенное учреждение "Гохран России".

Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 1000 рублей (без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.