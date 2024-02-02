БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Договоренность о передаче Украине нового пакета помощи "пока только политическая", необходимы законодательное утверждение и практический механизм, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник. "Не знаете, не трындите!". В ВСУ обматерили украинцев за вопрос об F-18

"Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность — это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на следующей неделе", сказал источник.

Он выразил надежду, что страны Евросоюза примут согласованный текст до весны. Также чиновник подчеркнул, что дата выделения Украине первого транша помощи неизвестна.

Кроме того, собеседник добавил, что Брюссель пока не разработал механизм, в соответствии с которым будут производиться регулярные выплаты Украине.

1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.