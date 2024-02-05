Выплаты добровольцам в РФ не будут учитываться для получения пособия на детей
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Единовременные выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях теперь не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей, сообщается на сайте правительства РФ.
Постановление, уточняющее правила назначения единого пособия на детей для семей добровольцев, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в связи с причинённым ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Теперь такие выплаты не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости, необходимой для назначения единого пособия на детей", — указано в сообщении на сайте.
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка было введено в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей, напомнили в кабмине. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума, а размер выплаты беременным — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
Ранее правительство приняло решение не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия, напомнили в кабмине.
https://1prime.ru/finance/20240205/842983287.html