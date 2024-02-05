МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Единовременные выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях теперь не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей, сообщается на сайте правительства РФ. В ГД предложили ввести выплаты для совершеннолетних детей участников СВО

Постановление, уточняющее правила назначения единого пособия на детей для семей добровольцев, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в связи с причинённым ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Теперь такие выплаты не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости, необходимой для назначения единого пособия на детей", — указано в сообщении на сайте.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка было введено в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей, напомнили в кабмине. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума, а размер выплаты беременным — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

Ранее правительство приняло решение не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия, напомнили в кабмине.