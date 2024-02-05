ПЕКИН, 5 фев — ПРАЙМ. Конфискация российских активов Западом не решит российско-украинский конфликт, а может только усугубить его и привести к катастрофическим последствиям для мировой финансовой системы, пишет китайская газета Global Times. Euroclear готовится к последствиям из-за желания ЕС использовать активы РФ

"Хотя юридические детали этих планов остаются неясными, очевидно, что независимо от того, насколько Запад расхваливает или узаконивает свои попытки присвоить замороженные российские активы, это не поможет в разрешении российско-украинской проблемы", — сказано в публикации.

Авторы статьи также отметили, что по мнению ряда западных политиков конфискация российских активов может эффективно использоваться в качестве поддержки Украины, однако те, кто разбираются в глобальной финансовой системе понимают, что подобное решение приведет лишь к катастрофическим результатам.

В издании заключили, что изъятие столь крупной суммы у суверенного государства просто немыслимо. Кроме того, значительно пострадает глобальный финансовый порядок, так как незападные страны будут избегать использования доллара и евро в торговых расчетах и по возможности не покупать западные гособлигации, заключили в издании.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники указывала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.