МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Лизинговый портфель группы компаний "ВТБ Лизинг" по итогам 2023 года увеличился на 50% и составил 953 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "ВТБ Лизинг" расширит программу взаимодействия с российскими вузами

"Лизинговый портфель группы компаний "ВТБ Лизинг" увеличился на 50% и по итогам года достиг 953 миллиардов рублей. Объем нового бизнеса вырос в два раза по сравнению с 2022 годом – до 419 миллиардов рублей. В 2023 году "ВТБ Лизинг" заключил более 46 тысяч новых договоров с клиентами, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель", – отметили в компании.

В ГК "ВТБ Лизинг" подчеркнули, что наиболее интенсивный рост нового бизнеса произошел в автолизинге. Так, в сегментах грузового транспорта прирост составил 138%, спецтехники — 96%, легковых автомобилей — 86%.

"Такой рост обусловлен увеличением объемов поддержки российских компаний, занятых в стратегически важных для экономики и общества сферах: логистике, строительстве, ритейле, коммунальном обслуживании и инфраструктурных проектах", – пояснили в компании.

По итогам 2023 года основная доля портфеля в корпоративном сегменте "ВТБ Лизинг" пришлась на железнодорожный транспорт. Объем нового бизнеса в этом сегменте вырос на 39% и составил 116 миллиардов рублей.

"Самой востребованной у российских грузоперевозчиков техникой стали полувагоны, цистерны, хопперы, платформы, крытые вагоны", – добавили в "ВТБ Лизинг".

В 2024 году компания ожидает, что драйвером роста останется автолизинг. Однако рост сегмента ожидается не такой динамичный, как в 2023 году.

"По нашим ожиданиям, в 2024 году автолизинг останется значимым драйвером рынка, поскольку сохраняется потребность в обновлении автопарков компаний. Но расти сегмент может не так динамично, как в 2023 году, из-за возросшей стоимости финансовых ресурсов и уменьшения влияния отложенного спроса. Со своей стороны, "ВТБ Лизинг" продолжит улучшать условия финансирования, развивать продуктовую линейку и расширять партнерскую сеть", — отметил генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.