МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску екатеринбургского банка "Синара" взыскал более 11,4 миллиона долларов (более 1 миллиарда рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Экс-сенатор от Чукотки отсудил у Euroclear два миллиона долларов, пишут СМИ

Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Исковые требования суд первой инстанции удовлетворил в полном объеме. При этом он отклонил ходатайство ответчика о прекращении производства по делу.

В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам.

Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.