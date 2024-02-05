ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Законопроект американского сената по поддержке Украины и охране границ одобрит только дурак или радикальный левый демократ, заявил экс-президент США Дональд Трамп. "Помощь Путину". В США раскритиковали решение Байдена

В ноябре 2024 году пройдут выборы нового американского лидера. В числе кандидатов Трамп, а также нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Ранее в понедельник, 5 февраля, сенат США представил проект, согласно которому финансирование Украины, Израиля и охраны границ объединят в один пакет. Согласно документу, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Трамп, комментируя законопроект в соцсети Truth Social, отметил, что за него проголосует только дурак, либо радикальный левый демократ.

"Не будьте глупцами! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи каким-либо образом, в какой-либо форме!" — сказал он.