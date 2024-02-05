КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Молдавия работает над тем, чтобы еще больше открыть рынок страны для капитала из Румынии, заявил в понедельник премьер-министр республики Дорин Речан. Румынский премьер заверил, что украинское зерно не оседает в его стране

Премьер выступил с таким заявлением на встрече с румынскими бизнесменами, которую организовали американские Торговые палаты в Молдавии и Румынии при поддержке посольства США.

"Республика Молдова является безопасной страной для инвестиций… Мы сейчас работаем над тем, чтобы еще больше открыть рынок нашей страны для капитала из Румынии. Мы подчеркиваем открытость рынка труда и, что очень важно, направление инвестиций в рабочую силу как на университетском, так и на профессиональном уровне. Мы отдаем приоритет промышленности", — сказал Речан, слова которого цитирует в своем Telegram-канале глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.

По словам премьера, правительство также предпринимает усилия для создания инфраструктуры обслуживания крупных компаний, осознавая в то же время необходимость в экосистеме малых и средних предприятий. "И здесь у правительства есть специальные программы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. Я хочу упомянуть несколько отраслей, на которые следует обратить внимание: энергетика, фармацевтическая отрасль, электроника, информационные технологии и исследования, автомобильная и железнодорожная инфраструктура, а также логистические центры", — подчеркнул Речан.

Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.

Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта прошлого года Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.