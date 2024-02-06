БРЮССЕЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Украина может получить первый платеж из фонда финансовой помощи от Евросоюза уже в марте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Украина выделит миллионы долларов на строительство бомбоубежищ

Главы стран Евросоюза в ходе специального саммита 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.

"Планируем начать выплаты в марте", — написала фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Ранее официальный представитель Европарламента Жауме Дук сообщал, что Европарламент, Совет Евросоюза, а также Еврокомиссия запускают трехсторонние консультации по подготовке официального документа, регулирующего фонд для Украины на 50 миллиардов евро.

По словам европейских лидеров, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами.