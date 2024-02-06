МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты стоит увеличить с нынешних 10 тысяч до 30 тысяч долларов, так как карты зарубежных банков не работают в РФ, и зарубежные путешественники сталкиваются со сложностями при оплате услуг и товаров, или развивать альтернативные способы платежей, заявили представители отрасли на пресс-конференции. В Минэкономразвития назвали перспективное туристическое направление

Годом ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказывал РИА Новости, что ассоциация предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. Но пока эта инициатива в жизнь не воплотилась.

"Пока, к сожалению, (в России — ред.) нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. По крайней мере те инструменты, которые есть, далеко не все вопросы закрывают. Поэтому либо как временную меру, либо в принципе повысить лимит с эквивалента 10 тысяч долларов до 30 тысяч. Потому что приезжают туристы с достаточно большой покупательской способностью, в том числе из стран Ближнего Востока, где сумма 10 тысяч — достаточно небольшая", — рассказал участник рабочий группы РСТ по въездному туризму Александр Мусихин.

При этом президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отметил что этот вопрос уже ранее поднимался РСТ и сейчас внесен в резолюцию, реализацией которой займется комитет по въездному туризму союза. "Но, скорее всего, мы экспертно это понимаем, что рассчитывать на нее, особенно в текущих обстоятельствах, не стоит и надо скорее развивать альтернативные способы платежей, тем более по ним уже есть некие решения и направления работы", — пояснил он.

Власти РФ летом приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.

В субботу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что банки России уже начали формировать финансовый продукт для иностранцев и делают первые пилотные запуски "карты туриста".