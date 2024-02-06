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2024
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Международные резервы Украины снизились в январе
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Международные резервы Украины за январь снизились на 4,9%, составив 38,5 миллиарда долларов, сообщили во вторник в Нацбанке страны. "Международные резервы на 1 февраля, по... ПРАЙМ, 06.02.2024
финансы, новости, украина, цб, международные резервы украины
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Международные резервы Украины за январь снизились на 4,9%, составив 38,5 миллиарда долларов, сообщили во вторник в Нацбанке страны.
"Международные резервы на 1 февраля, по предварительным данным, составили 38,5 миллиарда долларов. В январе они снизились на 4,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
По информации Нацбанка, Украина выплатила 441,6 миллиона долларов за обслуживание и погашение государственного долга, в том числе 69,6 миллиона долларов долга перед Всемирным банком, 3,5 миллиона долларов выплачено другим международным кредиторам.
Украинская версия журнала Forbes 2 февраля сообщала, что Национальный банк Украины прогнозирует значительное сокращение финансовой помощи от партнеров в 2025-2026 годах.