2024-02-06T19:35:39+03:00
2024-02-06T19:35:39+03:00
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2024
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Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России
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Заработные платы в России в ближайшее время могут продолжить расти из-за усиления недостатка квалифицированных кадров в промышленности в январе и ускоренных темпов создания... ПРАЙМ, 06.02.2024
финансы, новости, россия, цб, зарплата
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заработные платы в России в ближайшее время могут продолжить расти из-за усиления недостатка квалифицированных кадров в промышленности в январе и ускоренных темпов создания рабочих мест в конце прошлого года, такая ситуация может потребовать продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют", — сообщает регулятор.
Как отмечает ЦБ РФ, это может потребовать поддержания жесткости денежно-кредитных условий продолжительное время для сохранения высокой нормы сбережений и охлаждения проинфляционного давления со стороны внутреннего спроса.