МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заработные платы в России в ближайшее время могут продолжить расти из-за усиления недостатка квалифицированных кадров в промышленности в январе и ускоренных темпов создания рабочих мест в конце прошлого года, такая ситуация может потребовать продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Путину важны реальные зарплаты и доходы населения, заявил Песков

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют", — сообщает регулятор.

Как отмечает ЦБ РФ, это может потребовать поддержания жесткости денежно-кредитных условий продолжительное время для сохранения высокой нормы сбережений и охлаждения проинфляционного давления со стороны внутреннего спроса.