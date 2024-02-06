МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа стран G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для банковских кредитов на восстановление Украины, и их конфискации на случай, если Москва "откажется выплачивать репарации" Киеву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Назван день, когда ЕС согласует решение по российским активам

"По словам чиновников, участвовавших в процессе, группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины", — пишет издание.

Отмечается, что средства будут конфискованы в случае, если" Россия откажется выплачивать репарации" после окончания конфликта. Однако некоторые анонимные европейские чиновники выразили изданию свою обеспокоенность возможной негативной реакцией Москвы на такое решение.

"Мы вступаем в неизведанные воды <…> Любой будет обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", — рассказал Politico европейский дипломат.

По мнению издания, чем дольше ведутся обсуждения о конфискации российских активов для Украины, тем сложнее становится принять решение.