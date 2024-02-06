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2024
https://1prime.ru/finance/20240206/843000119.html
G7 хотят заложить российские активы для кредитов Украине, пишет СМИ
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Группа стран G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для банковских кредитов на восстановление Украины, и их конфискации на... ПРАЙМ, 06.02.2024
финансы, новости, g7, замороженные российские активы, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа стран G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для банковских кредитов на восстановление Украины, и их конфискации на случай, если Москва "откажется выплачивать репарации" Киеву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"По словам чиновников, участвовавших в процессе, группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины", — пишет издание.
Отмечается, что средства будут конфискованы в случае, если" Россия откажется выплачивать репарации" после окончания конфликта. Однако некоторые анонимные европейские чиновники выразили изданию свою обеспокоенность возможной негативной реакцией Москвы на такое решение.
"Мы вступаем в неизведанные воды <…> Любой будет обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", — рассказал Politico европейский дипломат.
По мнению издания, чем дольше ведутся обсуждения о конфискации российских активов для Украины, тем сложнее становится принять решение.