МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза не хотят использовать замороженные российские активы как залог для привлечения средств на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники. Politico: в Евросоюзе боятся возмездия Москвы за кражу российских активов

"Использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран Группы семи учитывают это", — отметил один из собеседников издания.

Другие дипломаты говорили Reuters, что использование заблокированных средств означает владение ими, то есть, конфискацию.

Газета Politico накануне сообщала, что страны "Большой семерки" рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для банковских кредитов на восстановление Украины.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".