ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подорвал авторитет и ценность американского слова, заявил лидер республиканцев в сенате страны Митч Макконнел. Медведев иронично прокомментировал "встречу" Байдена с покойным Миттераном

"Байден подорвал наш авторитет и ценность американского слова", — сказал он.

По словам Макконнела, внешняя политика США во время его президентства определялась нерешительными полумерами и самосдерживанием.

Байден стал президентом США 20 января 2021 года. Следующие выборы американского лидера назначены на ноябрь 2024 года. Байден является одним из кандидатов, наряду с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.