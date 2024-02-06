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Байдена обвинили в подрыве американского авторитета
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Президент США Джо Байден подорвал авторитет и ценность американского слова, заявил лидер республиканцев в сенате страны Митч Макконнел. "Байден подорвал наш авторитет и ценность... ПРАЙМ, 06.02.2024
финансы, новости, джо байден, сенат сша, авторитет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подорвал авторитет и ценность американского слова, заявил лидер республиканцев в сенате страны Митч Макконнел.
"Байден подорвал наш авторитет и ценность американского слова", — сказал он.
По словам Макконнела, внешняя политика США во время его президентства определялась нерешительными полумерами и самосдерживанием.
Байден стал президентом США 20 января 2021 года. Следующие выборы американского лидера назначены на ноябрь 2024 года. Байден является одним из кандидатов, наряду с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.