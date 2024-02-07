МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies по итогам прошлого года нарастила чистую прибыль на 4%, до 21,384 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Глава Total назвал причину дефицита газа в Европе

Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 8,67 доллара с 7,85 доллара годом ранее, выручка при этом сократилась на 15,6%, до 237,128 миллиарда.

По итогам четвертого квартала TotalEnergies нарастила чистую прибыль в 1,6 раза, до 5,063 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,09 доллара с 1,26 доллара годом ранее. Выручка снизилась на 13,6%, до 59,237 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов компании за год составлял 2,483 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 10% ниже показателя годичной давности. По итогам четвертого квартала показатель снизился на 12% — до 2,462 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик сжиженного природного газа на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.