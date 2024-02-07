МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Росбанк не ожидает, что проблемы с расчетами через китайский Chouzhou Commercial Bank окажут значительное негативное влияние на трансграничные платежи в юанях, сообщил РИА Новости директор департамента по работе с финансовыми учреждениями Росбанка Александр Рахманин. Инвесторы разочаровались в Китае, пишет СМИ

Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями.

"Да, ситуация с Chouzhou имеет место быть. У Росбанка кроме Chouzhou имеются банки-корреспонденты, через которые мы продолжаем осуществлять платежи в юанях", — сказал Рахманин.

Также банк, по его словам, продолжает совершенствовать альтернативные механизмы платежей с Китаем, которые при необходимости могут быть применены в определенных случаях.

"Росбанк, будучи активным участником рынка трансграничных платежей в юанях, митигирует риски, связанные с Chouzhou, наличием других корреспондентов и альтернативных решений. Мы не прогнозируем значительного негативного влияния ситуации с Chouzhou на возможности осуществления трансграничных платежей в юанях", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы.