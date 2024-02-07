МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 февраля уменьшились до 585,448 миллиарда долларов с 598,592 миллиарда на 1 января, сообщил Банк России. Международные резервы Украины снизились в январе

Таким образом, за январь резервы снизились на 13,144 миллиарда долларов, или на 2,2%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).