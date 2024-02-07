2024-02-07T16:14:59+03:00
2024-02-07T16:14:59+03:00
2024-02-07T16:14:59+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240207/843008741.html
Международные резервы России снизились на 2,2 процента
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Международные резервы России на начало дня 1 февраля уменьшились до 585,448 миллиарда долларов с 598,592 миллиарда на 1 января, сообщил Банк России. Таким образом, за январь... ПРАЙМ, 07.02.2024
финансы, новости, россия, цб, международные резервы россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 февраля уменьшились до 585,448 миллиарда долларов с 598,592 миллиарда на 1 января, сообщил Банк России.
Таким образом, за январь резервы снизились на 13,144 миллиарда долларов, или на 2,2%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).