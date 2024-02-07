ВЕНА, 7 фев — ПРАЙМ. Депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Кристиан Хафенекер призвал прекратить помощь Украине, пока не будет доказано, что она не причастна к диверсии на "Северных потоках". В МИД прокомментировали отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"

"Подрыв этих двух трубопроводов — это атака на энергоснабжение Западной Европы, а не пустяковое преступление. В ближайшие годы граждане и экономика Европы будут по-прежнему зависеть от российского газа. Эти трубопроводы обеспечили бы бесперебойную транспортировку. До тех пор, пока подозрения в том, что за взрывами может стоять Украина, не развеяны, миллиардная помощь Украине должна быть прекращена", — приводит пресс-служба АПС слова Хафенекера.

Депутат также выразил надежду, что Германия и Дания продемонстрируют более активное "движение к цели" и продвинутся в своем расследовании, чтобы установить личности тех, кто совершил подрыв. Хафенекер также поднял вопрос о том, кто возместит ущерб австрийским налогоплательщикам от взрывов. Депутат привел данные СМИ, согласно которым австрийская OMV инвестировала в строительство газопровода "Северный поток 2" почти 800 миллионов евро. При этом почти треть акций OMV принадлежит Австрии.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Прокурор Швеции Матс Люнгквист ранее сообщил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он уточнил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение не поддается логике, поскольку диверсия произошла в экономической зоне Швеции и затронула ее интересы, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании.