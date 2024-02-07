ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не рассчитывает на "план Б" в вопросе финансирования Украины, ожидает, что конгресс примет законопроект сената, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Белый дом не ответил на вопрос о беседе Байдена с мертвым президентом США

Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.

"Мы не сфокусированы на "плане Б", мы сфокусированы на "плане А", который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект, который обеспечит передачу Украине средств, необходимых ей для обеспечения эффективной защиты и возвращения оккупированных Россией территорий", — сказал Салливан. "Его проблема". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского

По его словам, масштабам выделяемой США помощи нет альтернатив. Чиновник подчеркнул, что время в этом вопросе имеет решающее значение.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и местных военных на фоне сообщения о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко отметил, что Залужный может уйти в отставку в скором времени, к 8 февраля. По его словам, главком согласился стать послом в Великобритании.