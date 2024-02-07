ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов, следует из доклада бюджетного управления американского конгресса. Минфин раскрыл, сколько составил дефицит бюджета России

"По оценкам бюджетного управления конгресса, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона долларов в 2034", — говорится в представленном документе.

В процентном выражении уровень бюджетного дефицита через 10 лет достигнет отметки 6,1% ВВП, что, как отмечают авторы документа, существенно превысит среднее значение данного показателя за последние 50 лет на уровне 3,7% ВВП.