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2024
https://1prime.ru/finance/20240207/843012604.html
В США предрекли рост дефицита бюджета на триллион долларов
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Дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов, следует из доклада бюджетного управления американского конгресса. "По оценкам бюджетного управления... ПРАЙМ, 07.02.2024
финансы, новости, сша, дефицит бюджета
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов, следует из доклада бюджетного управления американского конгресса.
"По оценкам бюджетного управления конгресса, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона долларов в 2034", — говорится в представленном документе.
В процентном выражении уровень бюджетного дефицита через 10 лет достигнет отметки 6,1% ВВП, что, как отмечают авторы документа, существенно превысит среднее значение данного показателя за последние 50 лет на уровне 3,7% ВВП.