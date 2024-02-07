2024-02-07T23:06:33+03:00
2024-02-07T23:06:33+03:00
2024-02-07T23:06:33+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240207/843012681.html
В сенате заблокировали проект о охране границ и помощи Киеву
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Законопроект об объединенном финансировании Украины, Израиля и защиты границы с Мексикой заблокировали в сенате, следует из результатов голосования. Согласно документу,... ПРАЙМ, 07.02.2024
финансы, новости, сша, миграционный кризис, помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/43/840234300.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/43/840234300.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/42/840234299.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/42/840234299.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/42/840234287.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/42/840234287.jpg
https://1prime.ru/finance/20240207/843011776.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Законопроект об объединенном финансировании Украины, Израиля и защиты границы с Мексикой заблокировали в сенате, следует из результатов голосования.
Согласно документу, финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увязывался в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
Отмечается, что законопроект не набрал достаточного количества голосов.