ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Законопроект об объединенном финансировании Украины, Израиля и защиты границы с Мексикой заблокировали в сенате, следует из результатов голосования. "Плана Б" в вопросе помощи Украине нет, заявил Салливан

Согласно документу, финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увязывался в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что законопроект не набрал достаточного количества голосов.