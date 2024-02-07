ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Прогноз роста бюджетного дефицита США на 1 триллион долларов и госдолга до 116% ВВП к 2034 году является беспрецедентным и опасным, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон. "Будет бомба". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону

"По последним прогнозам бюджетного управления конгресса, годовой дефицит достигнет 2,6 триллиона долларов, а долг вырастет до 116% от объема экономики. Обе эти цифры являются беспрецедентными и опасными", — говорится в заявлении Джонсона.

По его словам, доклад управления показывает "тяжелую правду о надвигающихся на страну фискальных трудностях".

Спикер палаты представителей добавил, что доклад расходится с заявлениями президента США Джо Байдена и ясно свидетельствует о проблеме в государственных расходах страны, а не с доходами бюджета.

"Экономический урон и неконтролируемые траты при контроле демократов над Вашингтоном увеличили издержки для американского народа и раздули национальный долг, привели нас к суровой реальности сегодняшнего дня", — подчеркнул Джонсон.

Согласно опубликованному ранее докладу бюджетного управления конгресса США, госдолг страны увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем, когда-либо зарегистрированным в американской истории.

Одновременно дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов до 2,6 триллиона в 2034 году, достигнув отметки в 6,1% ВВП, что существенно превысит среднее значение данного показателя за последние 50 лет на уровне 3,7% ВВП.