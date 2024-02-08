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Госдума примет закон о ЦФА в международных расчетах, заявил Аксаков
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, может быть принят Госдумой в ближайшие две недели,... ПРАЙМ, 08.02.2024
финансы, новости, госдума, анатолий аксаков, цфа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, может быть принят Госдумой в ближайшие две недели, эмитентом может выступать любая российская компания, главное – чтобы иностранный контрагент знал, что ЦФА имеет реальное обеспечение, рассказал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
"Законопроект, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, во втором и третьем чтении может быть принят в ближайшие две недели. В качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, в том числе зерно и золото, которые признаются зарубежными контрагентами в качестве обеспечения, вызывающего доверие", — сказал глава комитета.
"Выпускать цифровые активы может кто угодно, главное, чтобы тот, кто принимает цифровые активы, ценные бумаги, доверял активу и эмитенту, чтобы компания доверяла, что эмитент использует реальное обеспечение, которое не вызывает опасения. Я думаю, что не только российские цифровые ценные бумаги могут участвовать в этом процессе", — добавил он.