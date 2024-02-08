МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, может быть принят Госдумой в ближайшие две недели, эмитентом может выступать любая российская компания, главное – чтобы иностранный контрагент знал, что ЦФА имеет реальное обеспечение, рассказал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Сбербанк допустил всех физлиц к платформе цифровых финактивов

"Законопроект, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, во втором и третьем чтении может быть принят в ближайшие две недели. В качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, в том числе зерно и золото, которые признаются зарубежными контрагентами в качестве обеспечения, вызывающего доверие", — сказал глава комитета.

"Выпускать цифровые активы может кто угодно, главное, чтобы тот, кто принимает цифровые активы, ценные бумаги, доверял активу и эмитенту, чтобы компания доверяла, что эмитент использует реальное обеспечение, которое не вызывает опасения. Я думаю, что не только российские цифровые ценные бумаги могут участвовать в этом процессе", — добавил он.