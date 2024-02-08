МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские активы на сумму, превышающую 660 миллионов евро, были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол России в стране Владимир Тарабрин. В Кремле не исключили изъятие активов ФРГ в ответ на "дочку" Роснефти

"Нидерланды стремятся быть в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза. Это относится в том числе и к усилиям по контролю за соблюдением односторонних ограничительных мер против нашей страны. По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро", — сказал дипломат.

Евросоюз и "Большая семерка" заморозили на своей территории государственные и частные российские активы, общая сумма составила 300 миллиардов евро. Осенью 2022 года европейские лидеры поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Как отмечали в Кремле, принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".