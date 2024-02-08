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https://1prime.ru/finance/20240208/843018873.html
Российский посол назвал размер замороженных в Нидерландах активов
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Российские активы на сумму, превышающую 660 миллионов евро, были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол России в стране... ПРАЙМ, 08.02.2024
финансы, новости, нидерланды, посол, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские активы на сумму, превышающую 660 миллионов евро, были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол России в стране Владимир Тарабрин.
"Нидерланды стремятся быть в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза. Это относится в том числе и к усилиям по контролю за соблюдением односторонних ограничительных мер против нашей страны. По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро", — сказал дипломат.
Евросоюз и "Большая семерка" заморозили на своей территории государственные и частные российские активы, общая сумма составила 300 миллиардов евро. Осенью 2022 года европейские лидеры поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Как отмечали в Кремле, принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".