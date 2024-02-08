МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились продолжить работу по созданию финансовой инфраструктуру, чтобы обеспечить надежность платежей. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом

Путин и Си Цзиньпин в четверг, 8 февраля, провели телефонные переговоры.

"Затрагивались, естественно, и вопросы финансового сотрудничества. Констатировано, что уже свыше 90% расчетов между нашими странами проводятся в рублях и юанях. Подчеркнуто, что для дальнейшего поступательного развития торговых и инвестиционных связей важно продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надежные платежи", — сказал Ушаков.

Он добавил, что российский и китайский лидеры обсудили ход реализации совместных инвестиционных проектов в таких сферах, как промышленность и высокие технологии, транспорт и логистика, нефте- и газохимия, глубокая переработка ресурсов.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.

Позднее заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей Потапов отметил, что некоторые китайские кредитные организации возвращают платежи из России из опасений попасть под санкции.