МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству России проработать возможность расширения финансирования российской науки. Об этом российский лидер заявил в рамках заседания Совета по науке и образованию. Россияне начали получать повышенные соцвыплаты, заявил Путин

По словам главы государства, в ближайшие три года на развитие научных исследований и разработки гражданского назначения планируется отправить 1,5 триллиона рублей. "По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире… Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 триллиона рублей", — отметил российский лидер.

Президент отметил, что в России увеличилось также финансирование проектов Российского научного фонда. Он отметил, что уже были достигнуты значительные результаты, в том числе увеличение производства сверхвысокочастотной электроники и планируется скорое выведение на рынок первых изделий на основе отечественных фотонных интегральных схем.

Путин также добавил, что реальные расходы на науку снизились, учитывая инфляцию и ВВП. Президент подчеркнул, что развитие науки является неотъемлемой частью достижения стратегических целей национального развития России и без решения проблем в этой сфере будет поставленных целей будет тяжело добиться.