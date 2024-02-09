МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития России рассчитывает, что новые параметры механизма инвестиционного налогового вычета позволят существенно нарастить инвестиции в регионах, заявила директора Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства министерства Инна Дадаян. Минэкономразвития обновил данные по инфляции в России

В ходе Налогового форума в рамках "Недели российского бизнеса" РСПП она напомнила, что в прошлом году в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые в частности концентрируют инвестиционный налоговый вычет на поддержке инвестиционных проектов, связанных с задачами структурной поддержки экономики (проекты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к проектам технологического суверенитета). Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.

Обязательным условием применения вычета является заключение инвестиционного соглашения между инвестором и региональными властями. В состав вычета можно будет гарантированно включить до 25% капитальных затрат, и ставка налога на прибыль в региональный бюджет составит не более 10%. Вычет будет применяться в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее пяти лет с даты заключения инвестиционного соглашения. При этом компании, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений, такой вычет получить не смогут.

"Мы продолжаем с коллегами работу над подзаконными нормативными актами, согласовываем формы и порядок заключения инвестсоглашения между регионом и инвестором (план мероприятий по осуществлению капвложений по проекту, будет предусмотрена возможность вносить в него изменения)", — сказала Дадаян.

"Вторая часть реформы — это поиск эффективного бюджетного механизма компенсации регионам выпадающих доходов или части этих доходов от проектного инвествычета. Пока это вопрос, который у нас является дискуссионным, планируем соответствующую дискуссию, наверное, в марте завершить, чтобы принять необходимые решения", — отметила она.

Представитель министерства привела статистику применения инвестиционного налогового вычета за последние несколько лет. Так, по ее словам, в 2021 году объем предоставленных дотаций из федерального бюджета компенсировал 20% расходов регионов на такие вычеты, в 2022 — 11%, в 2023 — менее 5%. При совокупном объеме инвестиционного налогового вычета в 2021 году в размере 27 миллиардов общий размер дотаций составил 3 миллиарда, добавила Дадаян.

"Нам предстоит нарастить объем инвестиций в проекты технологического суверенитета к 2030 году до 10 триллионов рублей, если говорить о ближайшей перспективе — это свыше 5,5 триллионов за период 2024-2026 годов… Полагаем, что тот механизм, который сегодня предлагается, способен обеспечить необходимый приток инвестиций", — заключила она.