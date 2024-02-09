МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число компаний с признаками нелегальной деятельности на финрынке, выявленных Банком России, в 2023 году выросло на 15,5%, до 5735 субъектов, следует из сообщения регулятора. ЦБ охарактеризовал типичную финансовую пирамиду

"В 2023 году Банк России выявил 5735 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но "срок жизни" таких проектов стал короче, а "средний чек" уменьшился", — говорится на сайте Банка России.

Как указано в сообщении, ЦБ в 2023 году выявил 2944 финансовых пирамид против 2017 годом ранее.

"Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства, которая используется для выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе автоматизировал оценку контента, публикуемого нелегалами. Это дало возможность оперативнее выявлять незаконные схемы", — поясняет ЦБ.

На фоне перехода потребителей к дистанционному формату получения финансовых услуг, повышения доверия к информации из социальных медиа, большинство финансовых пирамид, псевдоброкеров и даже нелегальных кредиторов действовало через интернет. Для "раскрутки" мошеннических проектов организаторы использовали соцсети и мессенджеры, уточняется в сообщении.

ПИРАМИДЫ И КРИПТА

"Информация о них распространяется через соцсети и мессенджер Телеграм. Организаторы пирамид активно привлекают для рекламы лайфстайл-блогеров с большой аудиторией. Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду остаются иностранные платежные сервисы и криптовалюты. Более 45% выявленных пирамид предлагали инвесторам воспользоваться системами зарубежных поставщиков платежных услуг", — говорит регулятор. Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды

Почти 1500 мошеннических проектов принимали взносы в криптовалюте, что, помимо прочего, помогает организаторам и бенефициарам схем сохранять анонимность, обращает внимание ЦБ.

"Банк России стал инициировать меры, которые позволяют одновременно ограничивать доступ не только к доменам, но и ко всем субдоменам, которые используются субъектами нелегальной деятельности. Мошенники нередко создавали ресурсы с одинаковым контентом после блокировки основного сайта. В 2023 году были заблокированы домены и субдомены более чем 1500 финансовых пирамид, использовавших подобный механизм", — отмечают в ЦБ.

Количество нелегальных участников финансового рынка, которые используют криптотематику, также растет. В 2022 году криптовалюту привлекал каждый второй псевдоинвестиционный проект. В 2023 году почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте, рассказывает регулятор.

ПСЕВДОКРЕДИТОРЫ И ЛЖЕПРОФУЧАСТНИКИ

Почти 44% нелегальных кредиторов продвигали свои услуги только через интернет, не имея офисов. В основном они использовали страницы и группы в соцсетях, или популярные платформы объявлений, не создавая постоянных сайтов, рассказывают в ЦБ.

В то же время в 2023 году наметилась тенденция снижения количества организаций, которые занимались предоставлением займов под залог имущества. Их было выявлено на 9% меньше (в 2022 году — 870, в 2023 — 792 субъекта).

Нелегальных форекс-дилеров было выявлено 820 против 1201 годом ранее, нелегальных брокеров и управляющих — 42, указывает ЦБ.

"Активнее всего такие компании привлекают клиентов, предлагая якобы возможность участия в торгах на иностранных форекс-площадках. Часто для продвижения используются ренкинговые сайты, на которых в общий список для ранжирования добавляются и легальные участники финансового рынка. Но максимально привлекательная позиция в сфабрикованных рейтингах отдается нелегальным компаниям, и, таким образом, выбор потребителей формируется в их пользу. За 2023 год обнаружено 48 таких сайтов", — отмечается там же.