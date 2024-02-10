МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ведется изучение возможностей создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры, сообщили в МИД России.

В начале февраля в хорде саммита ЕС приняли итоговое заявление, утвердившее предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.

Комментируя данное заявление РИА Новости, в МИД РФ напомнили о зашкаливающих долгах ЕС и указали на нежелание Союза платить за "украинский проект", а также на соблазн в этой связи воспользоваться идеей "растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства". В ведомстве также отметили, что "потенциальные катастрофические последствия пугают".

"Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро", — заявили в ведомстве.

В МИД РФ также указали, что "все мировое большинство сейчас наблюдает за действиями Брюсселя".

"Многие страны Глобального Юга уже сделали для себя выводы. Они последовательно снижают долю западных валют во внешнеэкономических контрактах", — заявили в МИД РФ и уточнили, что "изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры". В МИД РФ считают, что "тем самым формируется финансово-экономическая основа многополярного мира".

Возвращаясь к теме российских активов, в МИД РФ обратили внимание на то, что, "если раньше есовцы говорили о планах использования замороженных российских средств для восстановления Украины, то теперь речь идет фактически о финансировании продления агонии режима Зеленского за счет затягивания боевых действий".

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".