МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россияне готовы потратить на подарки в праздники февраля и марта более 13,5 тысячи рублей, а самые высокие расходы, порядка 6 тысяч рублей, планируются на Международный женский день, говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ (есть у РИА Новости). Абхазия отправила в Россию мимозы к 8 марта

Исследование проводилось в конце декабря 2023 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более одного миллиона человек.

"В предстоящие весенние праздники — День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта — россияне готовы потратить на подарки в среднем более 13,5 тысяч рублей. Из них примерно 4 тысячи приходится на день святого Валентина, около 3,5 тысяч — на 23 февраля, а порядка 6 тысяч рублей — на 8 марта", — приходят к выводу в компании.

Среди самых популярных подарков — цветы и непродовольственные товары повседневного спроса (FMCG) — это, например, уходовые средства или парфюмерия. А цветы и ювелирные изделия покупатели чаще намерены дарить на 14 февраля и 8 марта.

По данным компании, примерно половина опрошенных будут поздравлять с Международным женским днем родителей (так ответили 55% респондентов), родственников или друзей (50%), а еще треть — своих коллег и детей. По данным опроса, это третий по значимости праздник — после Нового года и дня рождения.

Самый распространенный подарок — цветы (52%) и непродуктовые товары повседневного спроса (33%) — например, уходовые средства, косметика или парфюм. "Всего на 8 марта респонденты готовы потратить порядка 6035 рублей, что значимо выше бюджета на другие праздники февраля и марта", — констатируют эксперты.

Почти две трети опрошенных (63%) хотят поздравить с Днем защитника Отечества друзей (63%), чуть больше трети (39%) — коллег на работе, а почти половина респондентов — родственников и супругов (46% и 43%). На подарки к этому празднику опрошенные готовы потратить около 3607 рублей: среди самых популярных вариантов — непродовольственные товары FMCG (27%) и товары для хобби и творчества (15%).

День святого Валентина — менее распространенный праздник, его планирует отмечать только каждый десятый опрошенный, а чаще всего (77%) поздравлять будут своих супругов. Самые популярные подарки — цветы (28%), аксессуары (27%), ювелирные украшения (26%), а также продукты питания (21%) — например, конфеты. В среднем на подарки ко Дню всех влюбленных россияне планируют потратить порядка 4035 рублей.