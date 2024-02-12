МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия впервые заняла шестое место в мировом рейтинге стран с наибольшим объемом валютных резервов, сместив Саудовскую Аравию на седьмую позицию. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Валютные резервы ЦБ Турции выросли до 108,6 миллиарда долларов

По данным издания, валютные резервы России по итогам 2023 года составили 442 миллиарда долларов. Выше России в этом рейтинге находятся Китай (3,3 триллиона долларов), Япония (1,2 триллиона долларов), Швейцария (755 миллиардов долларов), Индия (574 миллиарда долларов) и Тайвань (564 миллиарда долларов). Валютные резервы Саудовской Аравии составляют 439 миллиардов долларов.

По словам аналитика "БКС Форекс" Анатолия Трифонова, Россия смогла нарастить валютные резервы по большей части благодаря росту цен на золото. Так, на золото приходится 150 миллиардов долларов, остальное — на валюту.

Аналитик также добавил, что Россия пополняет валютные резервы за счет юаней. Доллары и евро при этом не используются.

Доцент Финансового университета при правительстве России Антон Поляков заключил, что валютные резервы в основном увеличиваются за счет золота. Его количество в российской казне увеличилось в шесть раз. На фоне роста цен на драгметалл в конце 2023-го размер в стоимостном выражении увеличился со 136 миллиардов долларов до 155 миллиардов долларов, отметил эксперт.