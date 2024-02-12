МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Профицит торгового баланса РФ за прошлый год сократился в 2,4 раза, до 140 миллиардов долларов, при этом экспорт уменьшился на 28,3%, импорт вырос на 11,7%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Крупную партию гашиша изъяли в Псковской области, заявила ФТС

По данным ФТС, экспорт за 2023 год составил 425,1 миллиарда долларов, что на 28,3% ниже показателя за 2022 год, который, по уточненным данным ведомства, составлял 592,5 миллиарда долларов.

Импорт в РФ за прошлый год составил 285,1 миллиарда долларов что оказалось выше на 11,7% показателя 2022 года – он составлял по уточненным данным, 255,3 миллиарда долларов.

Таким образом, профицит торгового баланса за прошлый год снизился до 140 миллиардов долларов против рекордного показателя 2022 года в 337,2 миллиарда долларов.

А оборот внешней торговли России снизился за 2023 год до 710,1 миллиарда долларов против 847,8 миллиарда долларов в 2022 году.