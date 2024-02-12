МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил поставить планы по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли России. Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной целью

"Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом. Причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года", — сказал Путин.

Он добавил, что в стране сохраняется сильный потребительский спрос, что позитивно отражается на планах бизнеса.

Российский лидер также отметил, что, по оперативным данным, экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне. Путин подчеркнул важность баланса между задачами развития, наращиванием инвестиций и обеспечением ценовой стабильности.

Глава государства уточнил, что России нужна именно проактивная, стимулирующая политика, которая позволит на новом уровне раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал страны.

Более того, Путин указал на необходимость поддержания макроэкономической стабильности, так как повышение доходов и качества жизни граждан и благополучия российских семей — безусловный приоритет.

8 февраля Росстат опубликовал отчетность, согласно которой ВВП России, по первой оценке, увеличился на 3,6 процента за 2023 год. При этом объем ВВП составил 171,041 триллиона рублей.

Министерство экономического развития ранее прогнозировало рост показателя на 3,5 процента, об этом заявлял глава ведомства Максим Решетников. По его словам, в основу роста экономики легли потребительский и инвестиционный спрос.