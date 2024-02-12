КАЗАНЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Компания "Газпром" включила в инвестиционную программу проект строительства второй нитки магистрального газопровода "Можга-Елабуга" для обеспечения Нижнекамского промышленного узла, сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Австрия будет искать варианты расторжения контракта между OMV и "Газпромом"

"Отдельную благодарность хочу выразить руководству "Газпрома" за решение о включении в инвестиционную программу строительства второй нитки газопровода "Можга-Елабуга", — сказал Коробченко на итоговой коллегии министерства.

Этот проект, как напомнил министр, позволит обеспечить Нижнекамский промышленный узел природным газом в полном объеме.

Ранее правительство Татарстана сообщало, что актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации Татарстана с учетом включения в нее второй нитки магистрального газопровода "Можга-Елабуга" длиной 85 километров. Отмечалось, что проектирование строительства может быть завершено до конца 2025 года, а само строительство газопровода начато в 2026 году. Ввод ожидается не ранее 2030 года.

По информации правительства республики, Татарстан к 2030 году может нарастить потребление газа почти на 70% — до 30 миллиардов кубометров. Объем потребления природного газа предприятиями Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска (входят в Нижнекамский промышленный узел) по итогам 2022 года составил 12,4 миллиарда кубометров. Это 70% от всего газопотребления Татарстана (17,7 миллиарда кубометров).