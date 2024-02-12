ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рады продвижению дела с использованием доходов от российских активов, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. В ЕС сравнили Трампа с отнимающим деньги школьным задирой после слов о НАТО

"Мы воодушевлены любыми действиями, которые может предпринять ЕС для использования российских активов в интересах украинцев", — отметил он на брифинге.

Совет Евросоюза ранее постановил хранить доходы от активов отдельно и запретил депозитариям использовать прибыль в своих интересах.

"Мы продолжаем активные обсуждения с нашими союзниками и партнерами, в том числе по G7, того, какие дополнительные шаги могут быть возможны в рамках соответствующих законодательных систем и международного права, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины и заставить ее заплатить за причиненный ущерб", — сказал он.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что замораживать российские средства незаконно, а их использование будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.