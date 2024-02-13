МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Москва будет жестко реагировать на хищение российских активов, а инициаторы этого процесса будут рассматриваться как воры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью каналу "Соловьев Live". Захарова раскрыла, как Запад использует "полезных" россиян за рубежом

Ранее 29 января постпреды стран Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.

"Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам. А как, говорится, к ворам нужно относится? Вор должен сидеть в тюрьме, со всеми вытекающими последствиями", — заметила Захарова. Дипломат подчеркнула, что ответ будет крайне жесткий, без малейшей возможности смягчить углы.

По словам исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова, на данный момент не наблюдается никаких правовых оснований для передачи украине замороженных на Западе российских активов или доходов от них, и сама заморозка является незаконной мерой. Он также отметил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.

Российская сторона отмечала, что конфискация активов и санкции против российских бизнесменов показывают нарушение принципа частной собственности на Западе и представляют опасность для бизнеса. В свою очередь, Европа планирует использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для помощи Киеву, среди прочего, на закупку оружия и финансирование гражданской миссии ЕС на Украине.