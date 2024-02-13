МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании заморозило новые капитальные расходы до конца марта из-за влияния последствий инфляции в стране на бюджет ведомства, сообщает газета Telegraph. В Британии Трампа признали несокрушимым и сравнили с Терминатором

"Министерство обороны заморозило на два месяца новые капитальные расходы, поскольку оно столкнулось с трудностями из-за последствий быстро растущих цен для своего бюджета", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что запрет на новые траты из капитального бюджета вступил в силу в начале февраля и продлится до конца марта. Такая мера ставит под сомнение реализацию долгосрочных проектов, которые должны были быть одобрены до начала нового финансового года в апреле, пишет Telegraph.

По сообщениям газеты, инфляция привела к росту расходов на оборонные контракты, что оказало давление на установленный бюджет министерства. На этом фоне повышение зарплаты военнослужащим прошлой осенью было профинансировано из капитального бюджета ведомства. Кроме того, осенью некоторым чиновникам сообщили, что минобороны будет покрывать только необходимые расходы на поездки, а предоставление питания на внутренних встречах будет сокращено, сообщает издание.

Источники в британском минобороны заявили, что не могут припомнить ни одного подобного замораживания новых капитальных расходов за последнее десятилетие, говорится в статье.

При этом, как отмечается в материале, вооруженные силы Великобритании ранее подверглись критике за траты на вопросы по "разнообразию", за последние пять лет расходы на это увеличились вдвое и достигли почти двух миллионов фунтов.